- La lettera imbarazzata e anche un po’ imbarazzante di Di Maio a Repubblica chiarisce solo una cosa: in Libia per ora non cambia assolutamente nulla. Lo scrive su Twitter Matteo Orfini, deputato del Partito democratico. “Restano i lager, le violazioni dei diritti umani e la scelta dell’Italia di finanziare respingimenti illegali”, ha detto. (Rin)