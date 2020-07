Milano: rissa con bottiglia alla silent disco dell’Arco della Pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa notte, alla “silent disco” dell’Arco della Pace di Milano, un minorenne egiziano ha aggredito con una bottiglia per futili motivi altri due stranieri, che, feriti lievemente, sono stati portati alla clinica Città Studi. Sul posto, in piazza Sempione, è intervenuta una volante della Questura di Milano, impegnata nel controllo delle zone della movida, in particolare corso Como e corso Garibaldi, dove gli agenti hanno controllato nel corso della notte 167 persone, senza riscontrare particolari criticità. Durante il servizio un cittadino straniero è stato denunciato per spaccio di stupefacenti e quattro denunciati amministrativamente per assunzione. Gli agenti hanno sequestrato in tutto 14 grammi di marijuana e 3 di hashish.(Rem)