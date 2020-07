Sanità: direttore policlinico Umberto I, notizia chiusura malattie rare osso priva di fondamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La notizia in merito ad una paventata chiusura dell'attività di malattie rare dell'osso è assolutamente priva di fondamento. Non solo non si chiude nulla, ma dopo anni di precariato tutti i pediatri sono stati stabilizzati. Stiamo parlando di una eccellenza del policlinico Umberto I di Roma e stigmatizzo chi vuole fare polemica politica sui più fragili. Difenderò l'onorabilità del Policlinico Umberto I in ogni sede opportuna. L'attività è stata resa interdisciplinare e per darne maggiore centralità, nell'ambito delle attività del Dipartimento di pediatria, è stata attribuita direttamente alla responsabilità del direttore della clinica pediatrica. Sono in programma infine ulteriori azioni per un rafforzamento ancora più profondo". Lo dichiara il Direttore generale del Policlinico Umberto I di Roma, Vincenzo Panella.(Com)