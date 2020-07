Algeria: deceduto per coronavirus ex ministro delle Telecomunicazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro delle Telecomunicazioni dell’Algeria, Moussa Benhamadi, è morto ieri notte a causa del coronavirus. Dallo scorso settembre in carcere i regime di detenzione preventiva per corruzione, Benhamadi era stato trasferito pochi giorni fa in ospedale dopo essere risultato positivo al coronavirus. Secondo quanto riportano i media algerini, la salute dell’ex ministro era peggiorata ieri. Lo scorso 16 luglio il quotidiano “Liberté” ha rivelato che diversi ex funzionari algerini attualmente in carcere sarebbero risultati positivi al coronavirus. Secondo il quotidiano, sarebbe stato l’ex premier Ahmed Ouyahia, in carcere dal giugno 2019, a trasmettere il contagio dopo aver ricevuto il permesso di partecipare ai funerali del fratello a cui hanno partecipato diverse centinaia di persone.(Ala)