Fase 3: Sciotto (Fapi) ad "Agenzia Nova", smart working incide su economia quotidiana migliaia esercizi

- Non c’è pace per gli esercizi pubblici e le piccole imprese del nostro paese che dopo oltre due mesi di chiusura forzata, una volta riaperte le saracinesche si trovano a dover fronteggiare un nuovo problema: il lavoro a distanza, o più comunemente smart working. Una pratica incentivata dal governo per contenere il rischio di contagio, riducendo anche la circolazione delle persone, ma che sta mettendo in ginocchio migliaia di imprese di diversi settori che oltre ai turisti hanno perso anche l’afflusso di lavoratori, pubblici e privati. Una situazione allarmante denunciata in un’intervista ad “Agenzia Nova” dal presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto, secondo cui “commercio e ristorazione, inevitabilmente, subiscono la mancata mobilità della forza lavoro, ma non sono le uniche attività a scontare gli effetti dello smart working”. Ma purtroppo i dati dicono che ”ci sono tante attività commerciali che hanno subito rallentamenti anche perché i dipendenti pubblici e privati restando a casa hanno rinunciato al caffè e cornetto, per stare ai consumi più diffusi, ma anche al pranzo, al ricorso al taxi, all'acquisto del giornale, alla lavanderia, all’acquisto di un capo d’abbigliamento”. Insomma, restare a casa e non andare in ufficio “incide in modo sostanziale sull'economia quotidiana” che veniva alimentata da coloro che si recavano sul posto di lavoro. (segue) (Rin)