Fase 3: Sciotto (Fapi) ad "Agenzia Nova", smart working incide su economia quotidiana migliaia esercizi (2)

- Per il presidente le perdite registrate dal commercio e dalla ristorazione “sono considerevoli anche per l’assenza di turisti in Italia a seguito del lockdown, e successivamente per la paura del virus”. Secondo i dati raccolti in questi mesi dalla Fapi, l’impatto della crisi sulle imprese è stato di intensità e rapidità straordinarie, determinando “seri rischi per la sopravvivenza”. Il 38,8 per cento delle imprese italiane (pari al 28,8 per cento dell'occupazione, circa 3,6 milioni di addetti) ha denunciato l'esistenza di fattori economici e organizzativi che ne mettono a rischio la sopravvivenza nel corso dell'anno, secondo una delle ultime indagini condotte dall'Istat. Il pericolo di chiudere è più alto tra le micro imprese (40,6 per cento) e le piccole (33,5 per cento) ma è "significativo" anche tra le medie (22,4 per cento) e le grandi (18,8 per cento). Alla luce di questi dati, ha evidenziato il presidente Sciotto, “non ci sarà ripresa economica prima di tre anni, e senza un governo capace di compiere riforme per alleggerire il peso della burocrazia, del fisco e rendendo la giustizia più celere ed efficiente”. Il Covid-19, questa la sintesi del presidente, “ha reso l’Italia più fragile economicamente e la ripresa non si avrà prima di 3 anni e senza un governo capace di decidere”. (segue) (Rin)