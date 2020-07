Fase 3: Sciotto (Fapi) ad "Agenzia Nova", smart working incide su economia quotidiana migliaia esercizi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vista la situazione da parte del decisore politico servono “scelte coraggiose a sostegno degli artigiani, commercianti e piccoli imprenditori che rappresentano il cuore vitale del sistema economico del paese. Non dobbiamo dimenticare - ha aggiunto - che sono le partite iva a sorreggere buona parte della spesa pubblica dell’Italia e pertanto non è immaginabile che si possa penalizzare quella parte del piccolo commercio e dei servizi che ha già subito gravi perdite. Servono provvedimenti immediati a partire dall’istituzione di un fondo a sostegno delle locazioni commerciali almeno fino al 31 dicembre”. Infatti, ha concluso Sciotto, con la mancata ripresa dei consumi “non sarà sufficiente il credito d'imposta al 60 per cento del canone di locazione degli immobili ad uso non abitativo e il 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d'azienda, concesso per i mesi di lockdown. A questi, vanno aggiunti la proroga della cassa integrazione, almeno fino a quando si manterrà lo stato di emergenza, e forme di sostegno per i mancati introiti”. (Rin)