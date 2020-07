Shoah: Zingaretti (Pd), auguri a Sami Modiano, grazie per il coraggio e la forza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon compleanno a Sami Modiano per i suoi 90 anni. Ho visto le sue lacrime, le sue fragilità, ma ho visto anche il coraggio e la forza di raccontare a tanti ragazzi l'orrore di Auschwitz vissuto in prima persona. Grazie Sami". Con questo messaggio pubblicato su Twitter il segretario del Partito democratico e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha voluto fare gli auguri a Sami Modiano in occasione del suo compleanno. (Rin)