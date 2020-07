Trasporto aereo: russa Aeroflot riprende collegamenti fra Mosca e Spalato, in Croazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia russa Aeroflot ha annunciato il lancio di collegamenti stagionali tra Mosca e Spalato. Al momento non ci sono invece annunci sull'inizio del traffico sulla linea tra Mosca e Zagabria, come riferiscono i media croati. La compagnia aerea nazionale russa, che opera normalmente durante tutto l'anno i voli tra le due capitali ha annunciato che sta riprendendo il traffico verso la Croazia. Dal primo agosto verrà reintrodotta la linea diretta tra Mosca-Spalato, che sarà in circolazione su basa quotidiana. Aeroflot ha annunciato un cambiamento significativo nelle sue attività, per cui la compagnia russa si concentrerà sui voli intercontinentali, mentre le filiali Pobeda (una compagnia low cost) e Rossiya Airlines prenderanno il controllo di altre rotte. Al momento non ci sono annunci su un cambio di vettore sulla linea per Zagabria, ma è probabile che Aeroflot attui presto il suo programma. (Zac)