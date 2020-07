Migranti: Salvini (Lega), sbarchi triplicati e scene che umiliano l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sbarchi triplicati, scene che umiliano l’intero paese". Lo scrive su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini, che sul tema dei migranti ha poi aggiunto: "Questa è la realtà che nei telegiornali si guardano bene dal mostrare". "Ma che guerre ci sono in Tunisia? È una colossale presa in giro, non vedo l’ora che gli italiani possano esprimere il proprio giudizio su questo governo fallimentare, complice, allo sbando totale. A partire dalle elezioni regionali di settembre", ha concluso Salvini. (Rin)