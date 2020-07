Rifiuti: “il tuo quartiere non è una discarica”, a Roma torna collaborazione Ama-Tgr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 19 luglio torna in via straordinaria nei municipi pari la campagna "Il Tuo quartiere non è una discarica", raccolta gratuita di rifiuti urbani ingombranti, elettrici ed elettronici organizzata da Ama e Tgr Lazio. Dopo lo stop forzato dovuto all'emergenza Covid 19, l'iniziativa è ripartita lo scorso 14 giugno con quello che avrebbe dovuto essere l'ultimo appuntamento prima della consueta pausa estiva. Questa giornata aggiuntiva, che compensa in parte quelle cancellate nei mesi di lockdown, offrirà ai romani una ulteriore occasione per conferire i rifiuti ingombranti, elettronici, particolari e tutti quei materiali che, per dimensioni o tipologia, non devono assolutamente essere gettati nei cassonetti stradali. Il 19 luglio, quindi, dalle 8 alle 13 i cittadini avranno a disposizione complessivamente 14 siti di cui 9 ecostazioni mobili allestite per l'occasione e 4 Centri di raccolta fissi (Il Centro Acqua Acetosa nel Municipio II riaprirà la prossima settimana). Presso queste postazioni si potranno consegnare i classici rifiuti ingombranti (tra cui mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi), le apparecchiature elettriche e elettroniche (i cosiddetti Raee come computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori) e i materiali particolari (pile, oli esausti, contenitori con residui di vernici e solventi). Saranno aperti anche i Centri di raccolta situati nei municipi dispari. In tutte le postazioni, anche con il supporto della Polizia Locale di Roma Capitale, saranno adottale le necessarie misure di sicurezza a tutela di utenti e lavoratori attraverso accessi scaglionati che consentiranno di regolare il flusso di veicoli e persone. Ama per questo invita i cittadini a recarsi sul posto entro le ore 12 e ricorda che il conferimento dei materiali nei cassoni dedicati dovrà essere effettuato dai cittadini, muniti di mascherina, mantenendo le distanze minime di sicurezza. Tutti i materiali raccolti nel corso della mattinata verranno, come sempre, differenziati secondo la categoria merceologica (legno, ferro, plastica, altri metalli, ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero. Per informazioni sull'iniziativa, sui siti coinvolti e sugli orari, i cittadini possono visitare il sito www.amaroma.it oppure contattare la Sala Operativa AMA ai numeri 06.51693339/3340/3341.(Com)