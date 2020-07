Autostrade: M5s, Benetton fuori dai giochi senza prendere un centesimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conclusione della vicenda Autostrade "è fin troppo chiara: i Benetton sono fuori dai giochi e non prenderanno nemmeno un centesimo di soldi pubblici: entra lo Stato con Cassa depositi e presiti, e diventa non solo gestore ma anche proprietario". E' quanto viene ribadito in un messaggio del Movimento 5 stelle pubblicato oggi sul Blog delle stelle. "Eppure - osservano gli esponenti dei 5 stelle - in queste ultime ore sulla questione abbiamo sentito e letto di tutto. Opposizioni e giornali sembrano impegnatissimi a costruire un’altra verità per sminuire un grande successo di questo governo e del Movimento 5 stelle, unica forza politica che da sempre si batte per estromettere i Benetton dalla gestione delle nostre strade dopo il tragico crollo del ponte Morandi". "La verità - si legge ancora nel messaggio - è sotto gli occhi di tutti: grazie all’accordo raggiunto dal governo, non finirà un euro di soldi pubblici ai Benetton, o per meglio dire, nelle casse di Edizione, la società della famiglia di Ponzano Veneto attraverso cui si esercita di fatto il controllo a cascata di Atlantia e di Autostrade". (Com)