Colombia: Ruotolo (Misto), morte di Mario Carmine Paciolla simile a vicenda Regeni

- Si chiede al presidente del Consiglio e al ministro degli Esteri un intervento forte, deciso e immediato nei confronti del governo colombiano, affinché si faccia chiarezza e giustizia sulla morte violenta del nostro connazionale Mario Carmine Paciolla. Così il senatore del Gruppo Misto Sandro Ruotolo in un’interrogazione urgente che sarà depositata dopodomani. "Sono gravissimi i fatti fin qui emersi sulla morte, lo scorso 15 luglio, di Mario Carmine Paciolla, 33 anni, napoletano, e collaboratore delle Nazioni Unite, impegnato in Colombia in un progetto di pacificazione interna tra governo locale ed ex ribelli delle Farc e di riqualificazione di aree utilizzate dal narcotraffico: sembra di assistere a una vicenda simile a quella di Giulio Regeni”, ha scritto Ruotolo, sottolineando la necessità di accertare la verità. Da ciò che emerge dai media e da molte testimonianze, ha continuato, sul cadavere del giovane sono stati rilevati “tagli provocati da coltelli o da lame acuminate che non sono state trovate in casa”. “La rete Eurogaz, nata a sostegno degli accordi di pace e del lavoro del Sistema integral de verdad justicia, reparación y no repetición a cui Paciolla per due anni ha collaborato, denuncia da tempo ripetuti episodi di violenza in varie zone del paese come le persecuzioni contro attivisti, leader sociali ed ex-guerriglieri, denunciate da organismi nazionali e internazionali: il clima di ostilità e delegittimazione rischia seriamente di compromettere i tanti sforzi sinora compiuti per la costruzione di una pace duratura con verità e giustizia sociale”, ha aggiunto Ruotolo. (segue) (Rin)