- Coraggio, ambizione e unità sono elementi importanti per la discussione del Fondo di ripresa Ue, in corso a Bruxelles nell'ambito dei negoziati del Consiglio europeo. Questo il pensiero del commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, come emerge da un tweet pubblicato questa mattina. A Bruxelles "primo sole da dieci giorni. Coraggio, ambizione, unità", ha scritto Gentiloni. (Beb)