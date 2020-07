Ue: Finlandia "pronta a trovare soluzione" a negoziati Consiglio europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Finlandia è pronta a trovare una soluzione nei negoziati in corso al Consiglio europeo sul Fondo di ripresa e il bilancio pluriennale. Lo ha affermato il ministro per gli Affari europei della Finlandia, Tytti Tuppurainen, in un tweet pubblicato questa mattina. "Nuova giornata, nuova proposta negoziale", ha scritto Tuppurainen, aggiungendo che la premier Sanna Marin "è pronta a lavorare duramente per questo obiettivo".(Beb)