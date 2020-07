Decreto Rilancio: sindacati, soddisfatti ma ora misure per marittimi e stagionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene le previsioni diventate legge, contenute nel decreto Rilancio, che tutelano il lavoro dei marittimi e dei portuali per quel che riguarda l'autoproduzione e contrastano il dumping contrattuale nel settore del trasporto aereo, riconoscendo il contratto nazionale quale minimo retributivo e normativo di settore. Così in una nota i segretari generali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, rispettivamente Stefano Malorgio, Salvatore Pellecchia e Claudio Tarlazzi. “Principio che vogliamo sia esteso anche ad altri settori dei trasporti liberalizzati dove il dumping contrattuale incide sulla capacità di competere nel mercato danneggiando i lavoratori: positivi anche gli emendamenti inseriti in fase di conversione che hanno arricchito la salvaguardia occupazionale, ma ora ci aspettiamo che i decreti ministeriali attuativi abbiano tempi rapidi”, hanno scritto, valutando positivamente anche quanto contenuto nel decreto per la newco Alitalia, che “apre una grande opportunità di rilancio della mobilità per lavoro, studio e soprattutto turismo per tutto il paese e su cui attendiamo il confronto riguardo il piano industriale". (segue) (Com)