Decreto Rilancio: sindacati, soddisfatti ma ora misure per marittimi e stagionali (2)

- Apprezziamo, hanno continuato, gli interventi previsti per la tenuta del settore del trasporto pubblico locale e ferroviario, dove andrà verificata la congruità delle risorse in relazione ad una situazione che rimane complessa, e anche la conferma del marebonus e del ferrobonus, che danno prospettive di ripresa e sviluppo. Tuttavia, concludono I tre segretari generali esta alta tutta la preoccupazione per i marittimi non in rapporto di continuità in attesa di imbarco e per gli stagionali del trasporto aereo in attesa di impiego, in quanto entrambi non possono beneficiare degli ammortizzatori sociali, non essendo contemplati nel decreto Rilancio. “Per queste due categorie di lavoratori, come già avevamo richiesto e che ora hanno bisogno urgente di essere inseriti nel prossimo decreto economico, chiediamo degli ammortizzatori sociali applicati nell'ambito dei settori lavorativi di riferimento”, hanno scritto. (Com)