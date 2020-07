Fase 3: Zicchieri (Lega), Castelli ignobile sui ristoratori, si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la viceministra Laura Castelli “se i ristoratori non ce la fanno cambino mestiere”: una dichiarazione ignobile e vergognosa che offende migliaia di imprenditori, operatori e loro dipendenti che stanno affrontando una crisi gravissima senza alcun sostegno dallo Stato. Così in una nota il deputato della Lega Francesco Zicchieri, vicepresidente del Gruppo alla Camera e coordinatore regionale del partito. “La Castelli si dimetta mettendo fine a due anni di gaffes, strafalcioni e idiozie varie: dopo Beppe Grillo che definisce Roma una fogna, ora la Castelli che se ne esce con questa frase vergognosa”, ha scritto, aggiungendo che questo è “la dimostrazione che i 5 Stelle sono ormai allo sbando, in piena crisi di nervi”. (Com)