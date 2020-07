Iran-Ucraina: Teheran invia in Francia scatola nera volo 752 abbattuto lo scorso gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran ha inviato in Francia per essere esaminata la scatola nera volo 752 della Ukraine International Airlines (Uia) abbattuto lo scorso 8 gennaio poco dopo il decollo dall’aeroporto internazionale di Teheran da un missile terra-aria. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Ilna”. L'Iran ha abbattuto accidentalmente il Boeing 737-800, uccidendo tutte le 176 persone a bordo, dopo che il sistema antiaereo situato nel perimetro dell’aeroporto lo aveva scambiato per un missile in arrivo. Infatti durante il decollo del velivolo erano in corso una serie di attacchi missilistici Iraq contro le basi militari con presenza statunitense in risposta all’uccisione del comandante della forza Quds dei Guardiani della rivoluzione iraniana, il generale Qasem Soleimani, morto durante un raid statunitense a Baghdad il 3 gennaio. Secondo i media iraniani, la scatola nera del jet abbattuto è stata trasportata a Parigi ieri, 17 luglio, insieme ad una delegazione composta da funzionari dell’aviazione civile iraniana e della magistratura. L'Iran ha avviato intensi negoziati con l'Ucraina, il Canada e altre nazioni che avevano cittadini a bordo dell'aereo abbattuto e che hanno richiesto un'indagine approfondita sull'incidente. (Res)