Credito: Villarosa su Fir, coerenza M5s per tutela dei deboli contro poteri forti

- Continuare a diffondere il panico non è un atteggiamento di buon senso istituzionale: il dato comunicato dalla Consap non è un errore della procedura, e il magistrato Servello ha preso atto del valore complessivo delle richieste fatte dai risparmiatori. Così in una nota Alessio Villarosa, sottosegretario di Stato al ministero dell’Economia e delle Finanze. “A causa di diversi errori compiuti da alcuni risparmiatori e da alcune associazioni, questo valore andrà rettificato di volta in volta mediante l’esame selle singole pratiche: ecco il motivo per il quale la commissione tecnica non potrà erogare gli indennizzi in un solo giorno ma ha la necessità di compiere l’esame istruttorio e di procedere ad erogazioni progressive”, ha spiegato, sottolienando che l’iter scelto “serve quindi per tutelare tutti i risparmiatori e non per danneggiali come invece dice chi utilizza il Fir per costruirsi una carriera politica personale”. Tutte le domande incomplete, ha aggiunto, saranno accolte mediante un’integrazione documentale: anche questa procedura è a tutela dei risparmiatori e se è stata prevista dalla legge è perché lo ha voluto fortemente il M5s al governo. Stando al sottosegretario, il Fir è “il più grande successo di tutela del risparmio al mondo ed in questo il M5s ha svolto un importante ruolo che passerà alla storia: non abbiamo bisogno di suggerimenti da chi utilizza i risparmiatori per fare una carriera politica personale”, ha concluso. (Com)