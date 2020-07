Libia: missione italiana Miasit dona a militari libici metal detectors per ricerca mine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari italiani della Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (Miasit) a Tripoli hanno consegnato ai rappresentanti del genio militare dell'Esercito libico un lotto di metal detectors di produzione italiana, nell'ambito di un più ampio progetto di sostegno e assistenza alle autorità libiche per la bonifica da ordigni esplosivi nei quartieri della capitale interessati dallo sminamento. Lo riferisce un comunicato stampa dello Stato maggiore della Difesa. In queste zone continuano a perdere la vita civili nonché gli artificieri del genio militare libico durante i tentativi di sminamento. “La donazione si colloca nel precipuo compito assegnato alla Missione di assistenza e supporto alle autorità libiche per la stabilizzazione del Paese e che, in questo particolare momento storico, garantisce un supporto tecnico per coadiuvare le operazioni libiche di bonifica e rimozione degli ordigni esplosivi mediante situation awareness di mine, trappole esplosive e residui bellici unitamente a sessioni di addestramento specifico a favore degli artificieri addetti alla ricerca e ad attività di monitoring and accompanying”, si legge nella nota. (segue) (Res)