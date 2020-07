Libia: missione italiana Miasit dona a militari libici metal detectors per ricerca mine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla cerimonia di donazione erano presenti il comandante della Miasit il generale di brigata Maurizio Fronda, l'addetto militare, il primo team di genieri militari italiani dell'ottavo Reggimento guastatori paracadutisti "Folgore" giunto a Tripoli appositamente per l'attività in argomento e rappresentanti del genio militare libico. Prima della firma dell'atto di donazione, il Comandante della Miasit ha evidenziato quanto l'evento abbia rappresentato un esempio tangibile della cooperazione tra i due dicasteri al fine di fornire un contributo concreto alla risoluzione di particolari criticità nel comparto Difesa libica. A conclusione della cerimonia, il rappresentante del genio militare libico e comandante delle operazioni di sminamento sul terreno, colonnello Abdul Nasser Ghoumah, ha ringraziato i militari italiani per il prezioso materiale offerto riconoscendo l'eccellenza italiana nel campo dello sminamento e ribadendo la necessità della collaborazione in termini di formazione/aggiornamento e fornitura di materiali e equipaggiamenti utili allo scopo. (Res)