Ue: Fornaro (Leu), giusta la battaglia italiana per un’Europa solidale

- Se dovesse prevalere la linea dei paesi cosiddetti “frugali”, l’Europa rischierebbe di smarrire la sua funzione e la sua missione storica. Così in una nota Federico Fornaro, capogruppo di Liberi e uguali alla Camera dei deputati. “La posizione del governo italiano a favore di interventi di contrasto alla crisi economica generata dal Covid-19 nel quadro di un'Europa solidale è l'unica che può dare una prospettiva futura all'Unione, che non può essere la semplice sommatoria di egoismi e interessi nazionali come vogliono i paesi frugali e gli amici europei di Salvini e Meloni”, ha detto. (Com)