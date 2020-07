Milano: anziana truffata da finta vicina di casa in via Reinach

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna di 87 anni ieri ha subito una truffa da una finta vicina di casa. L’anziana, nel tardo pomeriggio, ha ricevuto una telefonata da una donna, che le ha detto di essere la vicina del piano di sopra, riferendole di trovarsi nello studio di un notaio e di avere bisogno di denaro contante, con cui pagare il risarcimento di un danno a seguito di un incidente. Poco dopo, la 87enne ha ricevuto anche la telefonata di un uomo, che si è identificato come il notaio, ripetendole le stesse cose dette poco prima dalla finta vicina di casa. A questo punto l’anziana si è accordata per consegnare la cifra richiesta. Poco dopo è scesa sotto casa, in via Reinach, zona Dergano a Milano, dove ha incontrato una donna di bassa statura, a cui ha consegnato 1.500 euro in contanti, dei braccialetti e una catenina d’oro. Trascorse un paio d’ore, l’anziana vittima ha capito di essere stata truffata e ha quindi contattato le forze dell’ordine. Una volante della Questura di Milano è intervenuta in casa sua per raccogliere la denuncia intorno alle 21.20 di ieri sera.(Rem)