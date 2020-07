Scuola: Renzi (Iv), prioritario riaprire altrimenti paese non ha futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggo di nuove polemiche dei sindacati contro la ripartenza delle scuole. Lo dico da marzo, lo ripeto oggi: la riapertura della scuola è una priorità assoluta. Un paese che non riapre le scuole è un paese che non ha futuro". Lo scrive su Twitter il leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervenendo nuovamente sul tema della scuola e della ripresa delle lezioni in presenza dopo che questa mattina il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, da Torino, aveva ribadito che le scuole riapriranno per tutti il 14 settembre dicendosi pronta a collaborare con i sindacati. (Rin)