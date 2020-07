Milano: Comune per quarto anno aderisce a concorso Wiki Loves Monuments, per immortalare 200 luoghi della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il quarto anno consecutivo la giunta ha approvato l'adesione del Comune di Milano a "Wiki Loves Monuments", il concorso fotografico internazionale che promuove la cultura del sapere libero attraverso l'invito a fotografi professionisti e dilettanti a documentare il patrimonio storico e artistico delle città. Ai 196 monumenti individuati dal Comune di Milano per le scorse edizioni si aggiungono quest'anno la Galleria d'Arte Moderna, i Musei del Castello Sforzesco, il Museo del '900, il Museo del Risorgimento e Laboratorio di Storia Moderna e contemporanea, il Museo Manzoniano - Casa del Manzoni e Porta Romana. "Per il quarto anno – dichiara in una nota Lorenzo Lipparini, assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open Data – aderiamo al concorso per raccontare e promuovere lo straordinario patrimonio artistico e culturale della nostra città. Un'opportunità oggi ancor più preziosa anche per rilanciare il turismo a Milano dopo il blocco per l'emergenza sanitaria. In questo modo, inoltre, potremo ampliare il database di scatti a disposizione dell'Amministrazione comunale per la promozione e la comunicazione delle attività istituzionali". (segue) (com)