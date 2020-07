Roma: Pedica (Pd) a Sileri, da Raggi solo frutti amari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il viceministro Sileri, da buon grillino, si lancia in un imbarazzante endorsement per Raggi dicendo che per Roma non vede altri nomi se non quello dell'attuale sindaca e che si cominciano a vedere i frutti della sua amministrazione. Bene, ci dica per piacere quali sono perché noi al momento vediamo solo strade piene di buche, sporcizia, autobus che cadono a pezzi, fermate della metro che chiudono un giorno sì e uno no e ville e giardini trasformati in foreste". Lo afferma in una nota Stefano Pedica della direzione romana del Pd. "Sileri non si è accorto di nulla? Sono pronto ad accompagnarlo in giro per la città dal centro alla periferia e gli farò vedere i frutti amari della giunta pentastellata", aggiunge.(Com)