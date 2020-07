Shoah: Perego (FI), auguri a Modiano, prosegua azione educativa per i giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al presidente Mattarella per aver ricosciuto in Sami Modiano il valore della memoria, perché l'orrore della Shoah non si ripeta più. Così in una nota Matteo Perego, deputato di Forza Italia. “A Sami Modiano, che nel 2018 ci ha accompagnati in una visita ad Auschwitz e di cui ricordo le parole cariche di commozione, dignità e forza, i miei più affettuosi auguri di buon compleanno e di incoraggiamento a continuare la sua azione educativa e formativa verso i giovani”, ha detto. (Com)