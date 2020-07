Ue: premier croato Plenkovic, maggior parte degli Stati membri vuole accordo entro domenica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte degli Stati membri dell'Ue desidera raggiungere un accordo sul prossimo bilancio settennale e sul Fondo per la ripresa fra sabato o domenica. Lo ha detto ai giornalisti il ​​primo ministro croato Andrej Plenkovic, nel contesto del Consiglio europeo a Bruxelles, come riferisce l'agenzia di stampa "Hina". "Per quanto posso dire dell'atmosfera percepita, la maggior parte dei colleghi vorrebbe raggiungere un accordo fra sabato o domenica", ha detto Plenkovic. "La maggior parte degli Stati membri, compresi quelli più importanti come la Germania e la Francia, sono pronti a sostenere un compromesso", ha aggiunto il premier croato. (Zac)