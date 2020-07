Arabia Saudita: a Riad riunione ministri Finanze e banchieri centrali del G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via oggi in Arabia Saudita la riunione dei ministri delle Finanze e i banchieri centrali per stimolare la ripresa economica globale, contrastare la recessione provocata dal coronavirus e far fronte alla crisi del debito, in particolare tra le nazioni in via di sviluppo e a rischio di povertà. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa saudita “Spa”, i partecipanti "discuteranno le prospettive economiche globali e coordineranno l'azione collettiva per una ripresa economica globale solida e sostenuta. I colloqui, presieduti dal ministro delle Finanze Saudita Mohammed al Jadaan e dal governatore della Banca centrale Ahmed al Kholifey. (Res)