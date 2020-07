Lombardia: Cattaneo a Parco Pineta, ruolo fondamentale delle Gev, proporrò delibera per ripartizione contributi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, ha visitato, nei giorni scorsi, il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, alla presenza del presidente Mario Clerici e del vicepresidente Rosario Tramontana. Il parco - ricorda una nota di Regione Lombardia - si estende per 4.828 ettari tra le province di Como e Varese. All'interno del parco è attivo un centro didattico e un osservatorio astronomico, luoghi ideali per la divulgazione di progetti di educazione ambientale affidati alle Gev. "Questa visita si inserisce all'interno del progetto di rilancio in questi due anni del servizio delle Gev, che Regione Lombardia ha avviato in questi anni - spiega l'assessore Cattaneo in una nota - in un momento in cui la sostenibilità ambientale e la diffusione di una cultura attenta all'ambiente, alla tutela della biodiversità, alla riduzione dell'inquinamento sono al centro delle politiche regionali, nazionali ed europee, ed anche parte della sensibilità di tutti noi. E proprio all'interno del parco Pineta ho potuto constatare l'attivismo e il lavoro appassionato svolto dalle Guardie ecologiche volontarie, di educazione ambientale e di accompagnamento dei cittadini in percorsi di conoscenza della biodiversità. Un lavoro che è valorizzato dal Parco, che ha saputo organizzarsi anche in questo periodo per poter proseguire con i corsi di educazione ambientale, non solo in presenza, ma anche da remoto". (segue) (com)