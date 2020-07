Lombardia: Cattaneo a Parco Pineta, ruolo fondamentale delle Gev, proporrò delibera per ripartizione contributi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella nuova legge regionale di riordino delle Gev, approvata in Consiglio Regionale lo scorso 12 maggio, è stato introdotto il concetto di tutela e di conservazione della biodiversità e di salvaguardia dell'ambiente favorendo la partecipazione dei cittadini alla difesa del patrimonio naturale e paesistico. Proprio per questo, proporrò a breve una delibera - annuncia Cattaneo - in adempimento a questa legge, che consentirà di ripartire i contributi regionali premiando gli enti gestori più attivi e impegnati sul campo". "La sostenibilità ambientale è una delle priorità della giunta regionale e le Gev rappresentano un tassello fondamentale per la salvaguardia della specie, la sensibilizzazione dei cittadini e la vigilanza sugli habitat a rischio e di contenimento delle specie esotiche invasive", conclude Cattaneo. (com)