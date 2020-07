Fisco: Assoeventi, impossibile rispettare scadenze al 20 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo non ha voluto rinviare le scadenze fiscali del prossimo 20 luglio, e per noi è impossibile rispettarle per mancanza di liquidità. Così in una nota Michele Boccardi, presidente di Assoeventi (associazione di Confindustria dei settori events, luxury e wedding). “Le aziende del nostro settore sono ferme dal dpcm del 4 marzo, non hanno potuto organizzare un solo evento da allora e sono a ricavi zero; 46 mila imprese rischiano di fallire; milioni di nostri lavoratori, fra dipendenti a tempo indeterminato, collaboratori e stagionali, rischiano di perdere il proprio lavoro, e il governo lunedì vuole farci pagare le tasse: ma le tasse su cosa?”, ha detto. (Com)