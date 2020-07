L'incendio nella cattedrale di Nantes è sotto controllo, aperta un'indagine per atto doloso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incendio divampato questa mattina nella cattedrale di Nantes, nella Francia nord occidentale, è stato posto sotto controllo dai Vigili del fuoco. Intanto secondo il pubblico ministero di Nantes, Pierre Sennès, "almeno tre inneschi distanziati l’uno dall’altro sono stati osservati nella cattedrale”, riporta il quotidiano francese “Le Monde”. Un'inchiesta è stata aperta per "incendio doloso", secondo Sennès. "L'indagine è aperta sulla base delle osservazioni fatte, dopo la scoperta di tre inneschi distanziati l'uno dall'altro all’altezza del grande organo, a destra e a sinistra della navata", ha riferito Sennès. "Questo pomeriggio è atteso un esperto dei Vigili del fuoco di Parigi", ha aggiunto. L'incendio ha danneggiato principalmente il grande organo “che sembra essere completamente distrutto”, ha dichiarato il direttore del dipartimento dei Vigili del fuoco, il generale Laurent Ferlay, durante un briefing con la stampa davanti alla cattedrale. “La piattaforma su cui si trova è molto instabile e rischia di crollare”, ha aggiunto. "Non siamo nello scenario" di Notre-Dame, ha aggiunto.Questa mattina, il presidente francese Emmanuel Macron ha commentato su Twitter l’incendio sottolineando: “Dopo Notre-Dame, la cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, nel cuore di Nantes, è in fiamme. Sosteniamo i nostri vigili del fuoco che corrono tutti i rischi per salvare questo gioiello gotico della città”. Non è la prima volta che la cattedrale nel cuore di Nantes viene colpita da un incendio. Il 28 gennaio 1972 il tetto della cattedrale gotica costruita tra il quattordicesimo e il quindicesimo secolo viene distrutto da un incendio. A seguito dell’incendio del 1972, la cattedrale è rimasta chiusa per restauri fino al 1985. (Frp)