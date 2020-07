Usa: Biden, Russia e Cina cercano di interferire in elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il potenziale aspirante Democratico alla presidenza Usa, Joe Biden, ha avvertito - sulla scorta di rapporti ricevuti dall'intelligence - che Cina e Russia stanno cercando di gettare ombre sul processo elettorale. "I russi sono ancora impegnati nel cercare di delegittimare il nostro processo elettorale, è un fatto", ha detto Biden nel corso di un evento di campagna, citato dal "Washington Post". "Anche la Cina ed altri attori sono impegnati in attività pensate perché si possa perdere fiducia nel risultato", ha detto l'ex vicepresidente rimandando a informazioni ottenute nel corso di consultazioni con i servizi segreti. Il governo Usa, ricorda la testata, ha da alcune settimane avviato la tradizionale sessione di incontri con i candidati e i partiti nazionali per informare delle potenziali minacce da avversari stranieri alle elezioni. Non è però chiaro quando Biden avrebbe sostenuto le riunioni, visto che a tutto il 30 giugno aveva detto di non aver ricevuto nessun briefing su dossier riservati. A inizio giugno, la compagnia tecnologica Google aveva denunciato un presunto tentativo di attacco informatico condotto dai governi di Cina e Iran nei confronti degli indirizzi gmail dei responsabili di campagna, tanto di Biden, quanto del presidente Donald Trump. (Nys)