Giustizia: Costa (FI), governo non ostacoli proposta legge su separazione carriere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 27 luglio in aula è prevista la discussione della proposta di legge sulla separazione delle carriere dei magistrati ed è davvero sorprendente verificare che il tema della separazione delle carriere è sparito dall'ordine del giorno della commissione affari costituzionali. Invitiamo la maggioranza a non fare scherzetti dilatori o, peggio ancora a provare a soffocare il testo nella culla della commissione". Lo afferma in una nota Enrico Costa, deputato di Forza Italia e responsabile giustizia del partito, secondo cui "il paese aspetta da anni questa riforma di civiltà: alla maggioranza giallorossa interessano solo legge elettorale, omofobia e conflitto d'interessi, lo abbiamo capito. Ma non compete al presidente della commissione Affari costituzionali decidere se svolgere o meno il dibattito sulla separazione delle carriere. Poiché il testo dal 27 sarà in aula, è un suo preciso dovere inserire il punto all'ordine del giorno della commissione", ha concluso Costa. (Com)