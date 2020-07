Intesa-Ubi: da Coldiretti Cuneo e Confapi Cuneo sostegno a progetto di una grande banca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostenere le idee di chi produce, garantire il credito per sviluppare l’economia, incentivare gli investimenti sul territorio, creare nuove offerte di servizi attraverso una rete efficiente di consulenza bancaria alle imprese ed affermare ulteriormente in Europa il valore del Made in Italy: sono solo alcuni degli obiettivi alla base del progetto, sostenuto da Coldiretti Cuneo e Confapi Cuneo, di creazione di un forte istituto bancario nazionale grazie all'Ops di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. “Oggi più che mai la filiera dell’agroindustria deve crescere, soprattutto quella virtuosa che comprende il valore dei progetti di filiera e con la quale è stato già possibile attuarne sul nostro territorio”, ha commentato il delegato confederale di Coldiretti Cuneo, Roberto Moncalvo, aggiungendo che la pandemia ha fatto emergere ancora di più il valore aggiunto e il ruolo strategico dell’agroalimentare. Per questo, ha spiegato, è necessario dare credito a quelle idee imprenditoriali che garantiscono un adeguato riconoscimento sociale, culturale ed economico del ruolo dell’attività agricola e che ci consentono di non dipendere dall’estero per l’approvvigionamento alimentare, in un momento peraltro di grandi tensioni internazionali sugli scambi commerciali. (segue) (Com)