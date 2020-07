Intesa-Ubi: da Coldiretti Cuneo e Confapi Cuneo sostegno a progetto di una grande banca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Confapi Cuneo, Pierantonio Invernizzi, ha poi aggiunto che il sistema della piccole e medie imprese nel nostro territorio ha necessità di punti di riferimento chiari e solidi. “Stiamo vivendo un periodo di cambiamenti epocali, complesso e travagliato, non possiamo permetterci di perdere occasioni di sviluppo, mercati, possibilità di investimento: oltre a istituzioni solide, serve anche un riferimento importante dal punto di vista bancario e finanziario, che sappia accompagnare le imprese con attenzione sia per quanto riguarda il mercato interno e le necessità immediate, sia per ciò che concerne i mercati esteri”, ha detto, sottolineando la necessità di un gruppo bancario solido, non scalabile, italiano ma con una visione internazionale, radicato nel territorio, capace di cogliere e valorizzare le risorse produttive e occupazionali rappresentate dalle Pmi. Pensare in piccolo, ha concluso, non fa bene a nessuno. (Com)