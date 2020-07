© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella di ieri è stata una giornata molto triste per il 9 reggimento d'assalto Col Moschin, per l'Esercito per tutte le Forze armate. Ci stringiamo alla famiglia dell'incursore Emanuele Vetere che ha perso tragicamente la vita in un incidente di paracadutismo". E' quanto afferma in una nota Matteo Perego, deputato di Forza Italia. (Com)