Roma: Ciacciarelli (Lega), smembrato reparto malattie rare Umberto I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo di fronte all'ennesimo smembramento di un reparto fondamentale, punto di riferimento, negli anni per migliaia di persone, sto parlando del centro malattie rare dell'osso del policlinico Umberto I di Roma. Le famiglie di questi pazienti, 1.300 provenienti da tutta Italia, ora sono comprensibilmente disperate. I medici specialisti del reparto sono stati assegnati ad altri e quindi quel centro tanto preparato su malattie come l'Osteogenesi imperfetta e l'Ehlers-Danlos, oggi non esiste più e non sembra ancora avviata la riorganizzazione di una valida alternativa multidisciplinare, in grado di supportare i pazienti offrendo attenzione, competenza ed esperienza, indispensabile per pazienti con caratteristiche così complesse e rare che coinvolgono l'apparato scheletrico di pazienti fragili". Lo scrive, in una nota, il consigliere della Lega in Regione Lazio Pasquale Ciacciarelli. "Non si può disperdere così il patrimonio di competenze degli specialisti e operatori sanitari che hanno garantito per anni non solo assistenza pluridisciplinare, ma anche una fonte di dati preziosa per la ricerca medico-scientifica dell'osso", aggiunge Ciacciarelli. "L'Umberto I, infatti , era un'eccellenza nazionale in quest'ambito. La questione meriterebbe un'attenzione maggiore da parte delle istituzioni, prima tra tutte la Regione Lazio. Zingaretti dov'è? Siamo di fonte all'ennesimo smembramento di un reparto, ad un altro depauperamento del diritto alle cure ed alla salute. Questa giunta trgionale è una piaga per il Lazio! Presenterò subito un'interrogazione in consiglio regionale", conclude il leghista.(Com)