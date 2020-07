Libia: Di Maio, il governo ha fatto un passo avanti per migliorare condizioni vita rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha fatto un “passo avanti” lavorando per migliorare la le condizioni di vita dei rifugiati, sfollati interni e migranti presenti in Libia, contribuendo in maniera decisiva alle attività delle principali organizzazioni Onu presenti sul campo in particolare l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) e l’Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr). Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in una lettera inviata al quotidiano “La Repubblica”. "Gentile Direttore, desidero fornire il mio contributo al dibattito suscitato dall'approvazione parlamentare della risoluzione di autorizzazione delle missioni internazionali per delineare un quadro più chiaro dell'impegno dell'Italia in Libia”, ha sottolineato il ministro degli Esteri. “La Libia è una priorità assoluta della politica estera italiana e la sua stabilizzazione risponde a specifici interessi nazionali in termini di contrasto al terrorismo, di lotta al traffico di esseri umani e di rapporti economico-commerciali". Secondo il ministro, "la dimensione comunitaria della lotta ai trafficanti di esseri umani è per il governo italiano di fondamentale importanza”. “Per questo - ha aggiunto il ministro - abbiamo avviato un'azione di aggiornamento del ‘Memorandum d'Intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere’, firmato dall'allora presidente del Consiglio Gentiloni e dal presidente Al Sarraj il 2 febbraio 2017". (segue) (Res)