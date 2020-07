Libia: Di Maio, il governo ha fatto un passo avanti per migliorare condizioni vita rifugiati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha continuato: "Dopo un lungo lavoro diplomatico con la mia visita a Tripoli del 24 giugno abbiamo ottenuto l'impegno del governo libico a modificare il Memorandum sulla base di principi per noi fondamentali: il miglioramento delle condizioni dei migranti (con l'obiettivo del progressivo superamento del sistema dei centri); il rafforzamento dello stato di diritto e della tutela dei diritti umani dei migranti; il consolidamento del ruolo delle Organizzazioni Internazionali e della società civile. Su tali basi il 2 luglio il Comitato misto italo-libico si è riunito per iniziare a negoziare il nuovo testo". Di Maio ha osservato che "parallelamente alla revisione del Memorandum l'Italia sta lavorando per migliorare le condizioni di vita di rifugiati, sfollati interni e migranti presenti in Libia contribuendo in maniera decisiva alle attività delle principali organizzazioni Onu presenti sul terreno, in particolare Oim e Unhcr”. Il responsabile della Farnesina ha osservato che questo lavoro lo sta portando avanti non solo il ministero degli Affari esteri, ma tutto il governo. “E la maggioranza parlamentare che lo sostiene offre il suo apporto in modo determinante. Non mi riferisco, naturalmente, solo al M5s, ma anche a tutte le altre forze politiche, che ringrazio", ha aggiunto il ministro. Ma "è chiaro - conclude Di Maio - che, nonostante tutti i nostri sforzi, l'Italia non possa farsi carico da sola dei circa 650 mila migranti e rifugiati presenti in Libia e per questo stiamo lavorando affinché le istituzioni europee e gli Stati membri dell'Ue facciano la loro parte con una responsabilità condivisa nell'offrire soluzioni concrete ai rifugiati e ai migranti attraverso corridoi umanitari europei". (Res)