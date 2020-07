© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due 23enni, un italiano e un ecuadoriano, sono statti arrestati questa notte verso le 4 del mattino dagli agenti del reparto Volanti della polizia. I giovani sono stati sorpresi dai poliziotti mentre cercavano di mettere in moto uno scooter in via Blaserna, in zona Marconi. (Rer)