Shoah: Leodori, gioia per onorificenza a Modiano, grazie Mattarella

- "È una gioia, una grande emozione l'onorificenza che il Presidente della Repubblica ha conferito ad un uomo straordinario come Sami Modiano". Lo scrive in un comunicato il vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori in merito al conferimento del titolo di Cavaliere di gran croce dell'ordine al merito della Repubblica a Sami Modiano in occasione del suo 90esimmo compleanno. "Al presidente Sergio Mattarella il ringraziamento per il bellissimo tributo a Modiano, ai valori di fratellanza, umanità, e alla forza pedagogica che Sami e tutti gli eroici testimoni della Shoah, portano con se'". (Com)