Milano: rubano 3.000 euro in profumi al duty free di Malpensa, tre arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rubano profumi per 3.000 euro nel duty free di Malpensa. Per questo nel tardo pomeriggio di giovedì 16 luglio, due lituani e un lettone sono stati arrestati per furto aggravato dagli agenti della Polizia di frontiera dello scalo milanese, che - dopo ripetute segnalazioni nei giorni precedenti di furti all’interno dei negozi dell’area partenze - avevano predisposto controlli e mirati servizi di monitoraggio e osservazione. È stato così possibile vedere i tre in azione: si aggiravano tra gli scaffali dei punti vendita con fare sospetto, fino a quando uno di loro si è avvicinato a un espositore di profumi e con mosse mirate e rapide ha portato via diverse confezioni di “Chanel”, nascondendole nella borsa che aveva con sé. Nel frattempo uno degli altri due con il proprio corpo cercava di nascondere il complice mentre sottraeva la merce e il terzo uomo faceva da palo, osservando i punti di accesso e transito dell’area duty free. L’azione del gruppo è apparsa agli agenti ben pianificata e studiata, frutto di esperienza pregressa. Infatti, i tre hanno messo in atto diversi colpi durante la loro permanenza nello scalo, tanto da accumulare un considerevole valore di prodotti di marchi prestigiosi, che hanno poi nascosto in un vano del controsoffitto del bagno pubblico, dove si sono recati subito dopo il furto. (segue) (Rem)