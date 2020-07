Milano: rubano 3.000 euro in profumi al duty free di Malpensa, tre arrestati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli uomini sono poi usciti separatamente dal bagno, continuando a compiere casuali spostamenti nelle varie aree di imbarco del terminal, per confondersi con il resto dei passeggeri. È stato allora che gli agenti di polizia di Malpensa li hanno bloccati e arrestati in flagranza, recuperando anche le numerose confezioni di profumi nascoste. Probabilmente la refurtiva era solo una parte di ciò che la banda pianificava di rubare, dal momento che i tre al momento dell’arresto si aggiravano per lo scalo con dei bagagli a mano completamente vuoti. Secondo gli investigatori la loro intenzione era di tornare a riempire le sacche nel bagno, poco prima di partire dallo scalo, riducendo così al minimo la possibilità di venire colti con la refurtiva al seguito. In accordo con il sostituto procuratore Parola, i tre arrestati, dopo gli accertamenti e le notifiche di rito, sono stati condotti presso la casa circondariale di Milano San Vittore, dove sono a disposizione dell’autorità giudiziaria. (Rem)