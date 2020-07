Migranti: Fratoianni (Leu), importante che si arrivi a processo su vicenda Asso 28

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatto che ora si apra un processo attorno alla vicenda della nave Asso 28, che si configurò come un esplicito respingimento collettivo da parte di una nave che batteva bandiera italiana, è importante, perché può squarciare il velo su quello che troppe volte accade nel Mediterraneo. Così il portavoce nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, in un video diffuso da Mediterranea Saving Humans. "Oggi questa vicenda è ancora più importante nel momento in cui il Parlamento italiano decide di aumentare il finanziamento alla missione che prevede la collaborazione con la Guardia costiera libica, e nel momentpo in cui un numero importante di parlamentari ha trovato la forza di opporvisi”, prosegue l’esponente di Liberi e uguali. "Oggi che è sempre più necessario e forse possibile riaprire in modo deciso una grande discussione pubblica per cambiare in modo radicale le politiche migratorie di questo paese: é necessario stracciare il memorandum con la Libia, chiudere la collaborazione con la Guardia costiera libica e ricostruire nel Mediterraneo una presenza che tra Ong e Stati garantisca la ricerca e il soccorso, il rispetto dei diritti umani e delle norme internazionali”, ha concluso. (Com)