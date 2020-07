Fase 3: Centinaio (Lega), su crisi comparto turismo governo fa finta di niente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore della Lega Gian Marco Centinaio, capo dipartimento turismo del partito, in una nota ha voluto sottolineare che "nonostante i dati diffusi negli scorsi giorni dalle maggiori realtà produttive del settore, come Federlaberghi, Astoi Confindustra viaggi, che bocciano senza appello l'azione di questo governo e dell'impalpabile ministro Franceschini, nessun segno di vita, di dignità da parte di chi ha la responsabilità delle sorti del turismo italiano, oramai accartocciato su se stesso". "Dai territori - ha chiarito - arrivano numeri da brivido tra licenziamenti e cassa integrazione, nelle città d'arte è vuota una camera su due: eccolo il ritratto di quella Italia dell'accoglienza che non accoglie più e che non sa come rialzarsi, mentre nelle stanze romane si fa finta di nulla, come per la scuola, quasi pensando che la soluzione la si trovi per caso o grazie al lavoro dei tanti professionisti del settore". Proprio a loro "la Lega è vicina, come accadrà lunedì e martedì quando a Roma il Movimento italiano ospitalità e il Movimento autonomo agenzie viaggi italiane saranno in piazza a protestare per le mancate promesse della maggioranza e a gridare senza risparmiarsi: Conte e Franceschini bocciati". ha concluso. (Com)