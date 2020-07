Nasirov (Socar): "Il gasdotto Tap sarà completato entro l'autunno 2020"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gasdotto transadriatico (Tap) sarà completato e pronto a consegnare gas dall’Azerbaigian all’Europa tra ottobre e novembre di quest'anno. Lo ha reso noto il vicepresidente per gli investimenti e il marketing della compagnia petrolifera statale dell'Azerbaigian (Socar), Elshad Nasirov, nel corso di un briefing online. "Nonostante la pandemia di Covid-19, i dubbi sul fatto che le aziende non saranno in grado di costruire il gasdotto nel sud Italia e che il collegamento della sezione Albania-Italia non sarà completato in tempo, siamo lieti di annunciare che l’infrastruttura sarà pronta nei tempi prestabiliti. Più precisamente, tra ottobre e novembre del 2020", ha affermato il vicepresidente. Parlando della cooperazione di Socar con i paesi della parte orientale del Caspio, Nasirov ha affermato che il Turkmenistan è stato invitato ad aprire un ufficio Socar nella capitale Ashgabat.Nasirov ha osservato che Socar acquista materie prime dal Turkmenistan, le trasforma in una raffineria di Baku ed esporta combustibile per aviazione realizzato con materie prime turkmene in Europa e in Afghanistan: “Una delle questioni più importanti è il trasporto di idrocarburi attraverso il Caspio. Negli ultimi due anni, circa 5 milioni di tonnellate di petrolio sono state consegnate al mercato globale attraverso l'Azerbaigian, e questo indica già la presenza del corridoio energetico transcaspico. Prima delle sanzioni contro il governo di Teheran abbiamo affrontato la questione del trasporto di gas turkmeno attraverso l'Iran verso l'Azerbaigian e la Georgia. Il trasporto di gas è possibile anche senza la costruzione del gasdotto transcaspico”, ha rilevato Nasirov. (Res)