Coronavirus: Russia, altri 6.234 casi nelle ultime 24 ore

- In Russia sono stati registrati 6.234 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il totale dei contagi nel paese a 765.473. Lo ha reso noto oggi il centro di risposta alla pandemia di coronavirus della Federazione Russa. I casi dell'ultima giornata sono stati rilevati in 84 regioni, di cui 578 a Mosca, seguita nel conteggio dalla regione di Sverdlovsk con 259 nuovi contagi e dalla regione autonoma di Chanty-Mansi con 247. Nelle ultime 24 ore le vittime complessive in Russia per Covid-19 sono state 124, un dato che porta il bilancio totale dei morti a 12.247 dall'inizio della pandemia.(Rum)